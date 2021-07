EQT i mångmiljardaffär

Dock har det visat sig att oron för konkursande verksamheter visat sig delvis obefogad. Bank of America redovisar nu en nettovinst på 8,96 miljarder dollar eller 1:03 dollar per aktie vilket var betydligt bättre än analytikernas förväntningar. För Citgroup ökade vinsten från 0:38 cent per aktie till 2:85 dollar per aktie. Analytiker hade förutspått en vinst på i snitt 1:96 dollar per aktie.