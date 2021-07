Lufthansa räknar med kraftig återhämtning

Bank of America går i samma fotspår som amerikanska bankkollegor och redovisar starka delårssiffror. Nettovinsten på 8,96 miljarder dollar eller 1:03 dollar per aktie var betydligt bättre än analytikernas förväntningar. Precis som JP Morgan, som rapporterade under tisdagen, finns en del av förklaringen i att man kunnat ta tillbaka avsättningar som tidigare gjorts för att täcka befarade kreditförluster när coronapandemin bröt ut.