Oliver Stone forskar vidare om mordmysteriet

Bästa dramaserie: "The boys", "Familjen Bridgerton", "The crown", "The handmaid’s tale", "Lovecraft country", "The Mandalorian", "Pose", "This is us".

Bästa komediserie: "Black-ish", "Cobra kai", "Emily in Paris", "Hacks", "The flight attendant", "The Kominsky method", "Pen15", "Ted Lasso".

Bästa miniserie: "I may destroy you", "Mare of Easttown", "The queen’s gambit", "Den underjordiska järnvägen", "Wandavision".