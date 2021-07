"Yasin har lojala fans"

Tillsammans med sina barndomsvänner började han spela in hiphop-videor och han var med och grundade hiphopkollektivet Byn Block Entertainment. Därefter var han med i hiphop-kollektivet Ghetto Superstars.

2019 gav Yasin ut sin debut-ep "Handen under Mona Lisas kjol", som följdes av debutalbumet "98.01.11" drygt ett halvår senare. Samma år kom det andra albumet "More to life".