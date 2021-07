Ingen succé för Skyrup

Det såg lovande ut i början för Skyrup. Unge Liam Nilsson, bara 13 år gammal och reserv till sommarens ungdoms-EM, red felfritt på Zäta C och gav sitt lag en drömstart på finalen i Folksam Elitallsvenska (lag-SM). Inget av de tre andra ekipagen i första omgången, Sofia Farman Zetterman/Copernicus, Jüri Sokolovski/I’m Viva la Resistence och Elin Sjögren/Money Maker, fick heller fler än fyra fel var. Däremot fick de alla just fyra fel, en jämnhet som tyvärr straffar sig när lagen får stryka sitt sämsta resultat per omgång.