Lyckad start för Wittsjö GK

Allra bäst spelade ett par tidigare mästare. Sydafrikanen Louis Oosthuizen har efter The Open-segern 2010 nått hela sex andraplatser i majors – senast i både PGA-mästerskapen och US Open i år – och inledde nu på 64 slag. Ett slag bakom finns pånyttfödde amerikanen Jordan Spieth, som tog sin tredje och senaste majortitel i The Open 2017. Även landsmannen Brian Harman stod för en 65-runda.