Olivia Rodrigo ska få unga i USA att kavla upp

- Den handlar om vemodiga känslor och existentiella tankar, om vad man gör i livet och om man gör rätt saker? Man märker att många tänkt på samma saker under den här perioden och det ville jag få in i en låt och så har jag blandat med egna känslor. Det är kanske lättare att göra en låt som många känner igen sig i under en sådan här tid, säger hon fundersamt.