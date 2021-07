Ett bättre argument

Donald Tusk blev 2014 ordförande för Europeiska rådet och i valet året därpå tog det högerauktoritära partiet Lag och rättvisa (PiS) under Jaroslaw Kaczynski över regeringskontoren i Warszawa. PiS vann ökat stöd främst genom ekonomiska reformer, satsningar på barnbidrag, pensioner etc, men började snart – i Orbans Ungerns efterföljd – att underminera rättsstaten. Idag fungerar public service som propagandakanaler för regeringen, ett statligt oljebolag (!) har köpt upp regionala medier, rättsväsendet styrs allt hårdare politiskt etc. Lägg till detta att den redan stränga abortlagen har skärpts ytterligare.