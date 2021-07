Färre elever har behörighet till gymnasiet

Brotten ska ha skett i Hässleholm, Osby, Östra Göinge samt Kristianstad och Lysekil under hösten 2019 till hösten 2020. Mannen dömdes under tisdagen för åtta fall av våldtäkt av barn samt ett fall av sexuellt ofredande. Det rör sig om tre olika målsägande som alla är under 15 år. Enligt domen ska det röra sig om både vaginala, anala och orala våldtäkter.