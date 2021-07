Frimärksraritet återbördas till England

SVT visar också några av Troells egna novell- och dokumentärfilmer. Sedan 16 juli finns till exempel Sagolandet från 1988 på SVT Play. Den spelades in under fem år och var en personlig utblick med kritisk syn på det svenska samhällets tillstånd. Medverkar gör bland andra Ingvar Karlsson, Tage Erlander och den amerikanska psykoanalytikern Rollo May.