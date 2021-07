Nya ägare till hus i Tormestorp

I potten ligger vad som brukar kallas "USA:s näst svåraste jobb", efter presidentposten. I år är utmaningarna för New Yorks borgmästare större än någonsin. Under våren 2020 var New York den stad i USA som drabbades hårdast av pandemin, med ständigt tjutande ambulanssirener, hundratals döda varje dag och öde avenyer. Nu har staden vaknat till liv igen, med fullsatta restauranger och barer. Men det kommer dröja länge innan New York har hämtat sig helt.