Ambassadör kallas hem efter kidnappning

I Salzburg har floden Salzach stigit och vattenståndet var på sina håll inne i staden nära åtta meter över det normala på söndagen, enligt ORF. I Zell am See uppmanas allmänheten att hålla sig inomhus, men inte att gå ner i källare eller garage under jorden, och i Mittersill, mellan Innsbruck och Salzburg, är vattennivåerna högre än de har varit på över 50 år och varningarna för rasrisk finns kvar.