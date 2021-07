Frödingpris till Persson och Runefelt

"Självklart hade vår högsta önskan varit att göra festival som vi brukar, och med Way Out Weekend tycker vi själva att vi kommer så nära det som möjligt. Det blir tre kvällar där vi försöker fånga det som gör Way Out West så speciellt i ett mikroformat", säger Kimmie Winroth, projektledare på Luger, i ett pressmeddelande.