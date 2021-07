Nu ska arbetssökande lockas norrut

Grete Solvang Stoltz, HR-chef på LKAB som tillsammans med SSAB och Vattenfall driver Hybrit som också ska göra fossilfritt stål, förklarar att företagen helst vill rekrytera människor som vill bo i området. De vill undvika fenomenet som kallas "fly in, fly out", då anställda bor på andra håll än i närområdet och flyger in bara under arbetsveckorna.