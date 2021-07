Volvo kör på bristningsgränsen

"Efterfrågan förväntas vara stabil på den nuvarande nivån, med en normal säsongsmässig nedgång under det tredje kvartalet. Som ett resultat av den höga orderingången under de senaste månaderna i kombination med globala material och fraktbegränsningar ser vi redan nu vissa kortsiktiga utmaningar inom försörjningskedjan, som kan påverka faktureringen under det andra halvåret 2021”, skriver han i ett pressmeddelande.