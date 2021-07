Mer än halva befolkningen har antikroppar

Pojken och hans pappa åkte attraktionen Rodeo tillsammans när olyckan inträffade i torsdags kväll. När pojken fallit ur åkvagnen hamnade han under en av de roterande diskarna och skadade ben, armbåge samt ansikte. Pojken fördes till sjukhuset i Skövde som konstaterade att han var svårt skadad. Under fredagen överfördes han till Universitetssjukhuset i Linköping där han opererades akut. Under tisdagen meddelade sjukhuset till TT att pojkens tillstånd är stabilt.