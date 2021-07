TV4Nyheternas grundare Lars Weiss är död

Lars Bergström beskriver hur isberget är motvikten i verket och hur de olika aktörerna möter "problemet", det stora, glänsande svarta klotet som maler ned gamla forskningsrapporter. Under allt finns naturen, under omformning, där rötterna har slitits upp ur marken och en björk har blivit en korsning av en tall och en palm. Och så "The party is over" som är ett virrvarr av olika nationaliteters flaggor.