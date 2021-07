Gjorde rätt för sig – pizzorna betalda

Larmet om gisslansituationen kom in till polisen vid lunchtid under onsdagen. Två morddömda fångar hade tagit två kriminalvårdare som gisslan i ett vaktrum. Polisen insåg direkt allvaret och kallade in både den nationella och regionala insatsstyrkan och satte tillsammans med Kriminalvården upp en fältstab vid anstalten.