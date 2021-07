Hus på 74 kvadratmeter sålt i Lönsboda

– Till min stora sorg snubblade Well Done tyvärr under gårdagens träning och en mindre skada sätter stopp för vår OS-start. Även om jag är förkrossad så kommer "Welly" alltid att komma i första hand. Jag kommer nu att stötta mina elever och lagkamrater i det ärofyllda uppdraget att representera de blågula färgerna, säger Patrik Kittel.