Thelonious Monks familj fördömer filmatisering

Dwayne Johnson anslöt till filmserien 2011 i "Fast five" som Luke Hobbs, en prisjägare på uppdrag att fånga in Vin Diesels rollperson Dominick Toretto och hans team. Johnson fortsatte till "Fast & furious 6", "Fast & furious 7" och "Fast & furious 8 (The fate of the furious)". Han spelade även en av två huvudroller i spin-offen "Hobbs & Shaw".