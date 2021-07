Alice Cooper till festival i Gävle 2022

– Jag tyckte att uttrycket var spännande och vi bestämde oss för att gå vidare med det som en slags kärna och bjuda in författare som i sin tur bjuder in livräddare. De blir helt enkelt värdar för författargäster eller andra som har skrivit text. Det ger möjlighet att uppmärksamma texter som kanske har fallit i glömska eller som bara varit viktiga för en själv. Det spelar ingen roll om det är i hela livet eller bara under det senaste året.