Inreseregler för e-sportare ändras

"Old" har inga svar. I stället slarvas ansatsen bort så fort den börjat bjuda på faktisk spänning. Trots att händelser staplas på varandra känns filmen utdragen. Visst stiger pulsen ibland, någonstans mellan fruktlösa flyktförsök och blodiga strandoperationer, men "aha"-ögonblicken uteblir. Filmens unga skådespelare (Thomasin McKenzie, Eliza Scanlen, Alex Wolff) gör dock sitt för att hålla oss på tårna. Detsamma gäller fotot. Där dialogen ofta är onaturligt styltig lyckas fotot, signerat Mike Gioulakis, skapa den sorts subtila spänning som "Sjätte sinnet"-regissören kan bemästra, men som han i "Old" tycks ha valt bort till förmån för övertydliga hintar (för att citera en av de strandade turisterna: "something is going on with time on this beach").