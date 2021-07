Alternativen för bröderna har varit att antingen begära att regeringen av nåd, ex gratia, ska betala dem ersättning, eller att stämma staten. Nu kan TT berätta att bröderna och deras ombud under fredagen lämnat in en begäran till regeringen om ersättning ex gratia för "det omfattande lidande som de drabbats av till följd av statens felaktiga agerande".