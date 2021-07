Rapparen Fredo Bangs gripen

Om: Svenskt rockband som bildades 1992. Året därpå släpptes debutalbumet "A car crash in the blue", med de hyllade hittarna "Smile" och "Stone me into the groove". Splittrades 1997 men återförenades nio år senare med fjärde albumet "The broken habanas". Har därefter återuppstått flera gånger, bland annat med en konsert på Kuba 2014 och en turné i Sverige 2019. Släppte två singlar 2020.