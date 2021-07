Carapaz vann stentufft linjelopp

I den 82:a minuten kunde så Sverige för första gången i matchen pusta ut något. Stina Blacktenius gjorde två mål mot USA, men fick ändå inleda på bänken mot Australien. Det fungerar att använda henne som avbytare också, visade det sig. För när Kosovare Asllani skickade in ett perfekt inlägg bakom den australiska backlinjen var det just Blackstenius som skarvade bollen vidare in i mål – hennes tredje mål i detta OS.