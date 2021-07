Tom Hanks säljer sin husvagn

Här, i den röda tegelbyggnaden från 1800-talet, finns till exempel rum 205, där poeten Dylan Thomas drack så mycket whisky att han dog. Eller 211, där Bob Dylan satt vaken om nätterna och skrev "Sad eyed lady of the lowlands" om sin fru Sara. Han lär också ha skrivit "Just like a woman" och "Leopard-skin pill-box hat" om sin romans med grannen Edie Sedgwick, som bodde i 442 innan hon råkade sätta eld på rummet.