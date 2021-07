Tusentals tågade mot Sydneys lockdown

Femmiljonersstaden har sedan i juni levt under kraftiga restriktioner, som inte ser ut att ta slut på länge. Att delstaten New South Wales registrerade 163 nya smittofall under fredagen, den högsta dygnssiffran under det pågående utbrottet av deltavarianten, avskräckte inte de tusentals som utan munskydd protesterade i centrala Sydney.