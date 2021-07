Lie kan bevara mångfald

– Den första dagen på jobbet smög sig en liten pojke in, tog en snusklubba och la en femtioöring på disken innan han sprang ut igen. Sedan kom inga kunder alls. Mellan klockan 12 och 17 hade jag bara fått in den där femtioöringen och jag tänkte ”Hur ska detta gå?”. Här hade jag kastat mig in i en ny bransch, från att vara anställd inom byggsektorn till att bli entreprenör, och jag kände mig helt strandsatt.