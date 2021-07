Sverige har blivit ett gangstersamhälle

I sitt inlägg ger Hr Ronny Larsson i Kvistalånga skenet av att det är vetenskapen som är under attack från politiskt korrekta huliganer som aktivt försöker svärta ner empiriskt bevisat arbete och kunniga vetenskapare. Han nämner Kopernikus och det drev som han fick utstå under senare delen av 1400-talet av kyrkan som såg sin makt minskas av upplysningen och det logiska tänkandet och det vetenskapliga arbete som många bedrev. Gallileo var också ett strålande exempel på hur det kan gå när man gick emot gängse världsbild. Men vad Hr Larsson missar i sitt resonemang är att när han nu kritiserar klimatforskningen så gör han det likt när kyrkan förföljde vetenskapare under medeltiden. Inga fakta som styrker sina rön. Bara svada och lösryckta påståenden som man kan slå sönder genom fem minuters läsning på internet. För vad som kyrkan inte hade då var ett internet där all kunskap finns tillgänglig för alla som orkar läsa och lära sig. Kyrkan kunde via sina präster och medlemmar aktivt tysta rim och reson runt om i Europa genom hot, våld och löften om en bättre värld i efterlivet. Som tur var så misslyckades de.