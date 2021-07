Filmrecension: Mörkrets hjärta utan mörker

"Summer of soul" berättar historien om den osannolika festivalen som ägde rum i Harlem samma sommar som det första Woodstock, men som knappt uppmärksammades av medierna. Runt 300 000 personer, mestadels svarta som flyttat till New York från alla delar av världen, samlades i Mt Morris Park för ett evenemang som var gratis. Svarta Pantrarna skötte säkerheten och programmet bjöd på Stevie Wonder, Mahalia Jackson, The Chambers Brothers, Nina Simone och Sly and the Family Stone för att nämna ett fåtal.