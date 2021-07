Min teckning

Hon var född i Helsingborg. Vi lärde känna henne då vi arbetade på Malmö skollovskolonier, Barnens by i Hästveda, i mitten och slutet av 1970-talet. Elisabeth arbetade i köket på bland annat Kunga- och Lillängstugan under några sommarmånader medan vi andra var ledare på samma stugor. Arbetet tillsammans under dessa år skapade en livslång vänskap.