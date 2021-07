Misstänks för två misshandlar

Någon ska ha brutit sig in via altandörren och tagit sig in i villan. Personen ska ha letat igenom huset och till slut kommit över ett kassaskåp. Kassaskåpet bröts upp och smycken, bankpapper och kontanter stals. Enligt anmälan ska brottet ha skett någon gång mellan lördag och måndag. Polisen har ingen misstänkt i ärendet och heller inga uppgifter kring värdet på det stulna godset.