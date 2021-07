En hjälpande hand

Enligt hyresgästerna i fastigheten har många valt Kanalgatan 15 just för att det fanns hiss. Det förvånar därför när hyresgästerna beskriver en hiss som sällan fungerar och en likgiltig hyresvärd i HSB. Mohammed Mina, Nordberg och Nilsson säger till tidningen att de ställer in sociala evenemang för att de ibland inte kan ta sig in och ut ur fastigheten. Mohammed Mina är dessutom beroende av hissen för att köpa mat, eftersom det inte ingår i den hjälp han får som rullstolsburen. Värst är historien om hur han tvingades släpa sig upp på femte våningen med hjälp av enbart armkraft efter att ha väntat i åtta timmar på att hissen skulle fungera. Nordmark och Nilsson beskriver inställda träffar med barnbarn.