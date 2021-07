Slängde OS-kläder i soptunna – hotas av straff

Kristianstad FC ligger trettonde, på nedflyttningsplats. Då hjälper det kanske att KFC under sommaren har plockat in Teddy Bergqvist, med erfarenhet från spel i både Allsvenskan med Malmö FF och Superettan med Åtvidaberg och Varbergs BoIS. När Bergqvist senast var i Kristianstad 2019 blev det elva mål framåt för malmöiten. Dessutom har KFC fått in isländske mittfältaren Aron Gauti Kristjánsson och Colin Carlsson är snart tillbaka efter en skada medan Österlens mittback Armend Selimi har provspelat.