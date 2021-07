Het All In tänkte backa in till besiktningen

Peder Fredricson med sin häst All In under besiktningen inför hästhoppningen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Ett gott tecken inför medaljjakten nästa vecka: All In är full av energi. Peder Fredricsons OS-silverhäst från Rio de Janeiro var riktigt busig när han skulle visa upp sig för veterinärerna.