USA hotar Kuba med fler sanktioner

Den grönländska avsmältningssäsongen varar från juni till augusti, och hittills har enligt dansk data över 100 miljarder ton is smält. Det är mindre än vid samma tidpunkt under rekordåret 2019, då 532 miljarder ton is smälte, enligt siffror från amerikanska Nasa. Samtidigt påpekar Polar Portal att det område där avsmältningen sker är större nu än då.