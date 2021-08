Nyöppning av nya generationer på Kettingfabriken

Med åren så flyttar man kontoret och större delen av verksamheten från London till Malta och Betsson öppnar upp för spel i allt fler länder. Betsson är idag en väldigt populär sida för spel av alla dess slag. Casinodelen är en av dem mest populära och innehåller alla dem klassiska spelen som Texas Hold´em, Blackjack och naturligtvis Roulett. Betssons kanske populäraste spel är Poker Online om anordnar olika turneringar och liknande där man förutom pengar, kan vinna fina priser. På Casinospelens sida hittar man klassiska favoriter och nya och alla är unika på sitt sätt med olika bonusar och vinster. Dem kanske mest populära är ”The Good, The Bad And The Ugly” som naturligtvis är ett spel i klassisk westernkänsla och hela spelet känns väldigt Clint Eastwood. Money Train 2 är ett annat väldigt populärt spel liksom Rage of the Seas.