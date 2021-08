Johansson nära SM-pallen

Arton minuter in i matchen var exempelvis Örebros danske mittback Andreas Skovgaard ytterst nära ett tidigt ledningsmål då han mötte ett fint inlägg från Kevin Walker och sånär nickade in 1–0 men bollen gick via ribban och över i stället med lite hjälp av Siriusmålvakten David Mitov Nilssons fingertoppar.