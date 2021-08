Kabuls chanser små mot talibanerna

Den afghanska befolkningen var fattig redan innan pandemin, men i dess kölvatten har fler puttats över gränsen till extrem fattigdom. Det utgör kulissen för det som nu sker och spelar in i människors val mellan att stanna eller försöka fly. Sista veckan i juli rapporterades en ökning av internflyktingar och från Turkiet kommer rapporter om att så många som tusen afghanska flyktingar per dag försöker att ta sig in i landet efter att först ha korsat Iran.