Spännande sommarläsning och lågmäld dystopi

Lundabon och författarinnan Alva From har med sin debutbok En tröskelroman skapat ett slags prosadikt som i uppbrutna fragment tar med oss in i berättarjagets tankar, där hon sitter i sin lilla lägenhet på 26 kvadratmeter med sina 35 krukväxter. Fragmenten, de små ögonblicken, har inte sällan kommit till när Alva From suttit i kollektivtrafiken eller på annat sätt varit på resande fot.