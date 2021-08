FN: Barnen lider ett år efter explosionen

Enligt rapporten visste också mycket högt uppsatta politiker om riskerna, däribland president Michel Aoun, den dåvarande premiärministern Hassan Diab samt flera ministrar vid de ansvariga departementen. De utpekade underlät att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda allmänheten, skriver HRW i sin rapport med titeln "They killed us from the inside" (De dödade oss inifrån) som publiceras i dag.