Försökte låna i anhörigs namn

Under förra veckan, vecka 30, konstaterades enligt statistiken sex nya fall av covid-19 i Osby kommun. Det ger en smittspridning på 45 nya fall per 100 000 invånare, fortfarande väldigt lågt jämfört med hur det sett ut tidigare under pandemin. Sammanlagt har 1 182 personer i Osby kommun konstaterats ha covid-19 sedan statistiken började föras i mars 2020.