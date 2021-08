Avrådan från bad i Bjärlången

Mannen, som bott på Gamlegården sedan 2008, är tillsammans med sin familj och handlar på Gamlegårdens centrum under onsdagsförmiddagen, dagen efter att tre personer skottskadats på samma plats. Han berättar att hans fru och deras lilla dotter varje dag handlar varor till middagen under den tidiga eftermiddagen, men att de just under tisdagen valt att besöka en annan matbutik än den som ligger i Gamlegårdens centrum.