Belarusisk OS-sprinter har lämnat Tokyo

Och bara två minuter in i den andra halvleken skickade Malmös Sören Rieks in 1–0 på volley efter ett inspel från Veljko Birmancevic. 23-åringen nöjde sig inte med en assist. Innan klockan visat 50 minuter spelade snodde Christiansen bollen och spelade in den till Birmancevic som satte 2–0 och fullbordade Malmös drömöppning av den andra halvleken.