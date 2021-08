Paul Cotton är död

Jay Pickett slog igenom i början på 1990-talet som Cr Chip Lakin i tv-serien ”General hospital”. Bland hans övriga tv-roller kan nämnas ”Days of our lives”, ”Port Charles”, ”Dexter”, ”Desperate housewives” och ”Landslide”. På vita dukten har vi sett honom bland annat i ”Rush week”, ”Eye of destruction”, ”Abandoned” och ”A soldier’s revenge”.