Tänk om det inte är som vi alltid har trott

Åren runt 1970 får väl betecknas som rockmusikens riktiga guldålder. Allra bäst rockade Rolling Stones som under de här åren gjorde sina vassaste skivinspelningar. Detta trots att det var en turbulent tid för gruppen med bland annat Brian Jones död, knarkproblem, dödsmisshandeln vid konserten i Altamont, managerbyte och skatteproblem. Den starka sviten med de fyra kanonalbumen ”Beggars banquet (1968)”, Let it bleed (1969)”, ”Sticky fingers (1971)” samt ”Exile on Main Street (1972)” blev resultatet. Samtliga för övrigt producerade av Jimmy Miller. Dessemellan kom liveskivan ”Get yer ya ya’s out” som även den har klassikerstämpel.