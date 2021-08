Kremlkritiker stänger verksamheter efter press

Tillsammans har 42-årige Pjotr Fjodorov och hans 65-årige far Ivan Fjodorov dag ut och dag in försökt att göra vad de kan för att hindra elden från att sprida sig till deras mark, som ligger i den sibiriska delrepubliken Sacha (också kallat Jakutien). Far och son har kämpat med att skapa brandgator och kväva glöd och gnistor med skovlar av jord.