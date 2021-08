Här är hetaste kandidaterna till Serners jobb

När Aaliyha dog 2001 lämnade hon en lysande karriär och framgångsrika samarbeten med Timbaland och Missy Elliott bakom sig. Hon slog igenom med albumet "Age ain't nothing but a number" 1994, och har även två filmroller i bagaget: "Romeo must die" från 2000 där hon spelade mot Jet Li och "Queen of the damned" som fick biopremiär i februari 2002, sex månader efter hennes död.