Lamptjuv slog till i Knislinge

Vid 15-tiden på onsdagen inträffade en stöld utanför ett företags lokaler i Knislinge. Då ska företaget ha fått en leverans av lampor, som leverantören lämnade utanför. När personal en kort stund senare skulle lasta in lamporna var de dock försvunna. Via kameraövervakning kunde de dock urskilja att en man stannat till med sin bil, gått ur, lastat in lamporna och kört iväg. Lamporna värderas enligt polisanmälan till knappt 10 000 kronor.