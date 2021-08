Neil Patrick Harris i ny Netflix-komedi

Spike Lee är nyligen hemkommen från filmfestivalen i Cannes där han varit juryns ordförande. Han slog igenom med den kontroversiella filmen "Do the right thing" från 1989 och har även regisserat filmer som "Malcolm X", dokumentären "4 little girls", "Da 5 bloods" och "BlacKkKlansman", som tilldelades en Oscar 2019 i kategorin bästa manus efter förlaga.